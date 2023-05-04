Врач предупредила о риске заразиться "болезнью легионеров" из-за одного устройства в авто

Острые хронические заболевания, такие как легионеллёз ("болезнь легионеров") и тонзиллит, могут обостриться или возникнуть из-за неправильного использования кондиционера в автомобиле. Об этом рассказала врач-терапевт клиники "Медси" Дарья Баютина в беседе с "Газетой.ru".

По словам доктора, если не проводить техобслуживание системы кондиционирования, она становится благоприятной средой для размножения микроорганизмов. Одним из самых известных обитателей кондиционера является бактерия Legionella pneumophila. При попадании её в дыхательные пути человека может развиться легионеллёз, зачастую осложняющийся тяжёлой атипичной пневмонией.

Врач добавила, что не только бактерии, но и споры грибов могут размножаться в климатических установках. Эти организмы способны спровоцировать обострение бронхиальной астмы. А по той причине, что кондиционер часто сушит воздух, человеку грозят ринит, конъюнктивит, тонзиллит и другие воспалительные заболевания. Помимо этого, осторожными при использовании климатического устройства нужно быть водителям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания.

"Под действием низкой температуры сосуды суживаются, что может привести к повышению артериального давления и спазму сосудов", — предупредила Баютина.

Чтобы не простудиться, специалист рекомендует избегать большой разницы температур в салоне и на улице. Оптимальной считается разница в пять-шесть градусов.