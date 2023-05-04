КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 13:23

Российский теннисист Карацев впервые в карьере вышел в полуфинал "Мастерс"

Россиянин Аслан Карацев одержал победу над китайцем Чжан Чжичжэнем в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который идёт в Мадриде.

Игра завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу Карацева. Теперь спортсмена ждёт полуфинал, где он встретится на корте с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и Яном-Леннардом Штруффом из Германии.

В мужском одиночном разряде среди россиян остался только Карацев, ранее Карен Хачанов позволил испанцу Карлосу Алькарасу обойти себя, проиграв со счётом 4:6, 5:7. До нынешнего выступления лучшим результатом Карацева в турнирах "Мастерс" был выход в четвёртый круг. В рейтинге АТР теннисист занимает 121-е место.

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Ранее сообщалось, что российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000, проходящего в Мадриде, и установила рекорд турниров WTA этой категории.

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ТАСС / EPA / Chema Moya

Татьяна Миссуми
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