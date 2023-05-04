"Прощай убогая чухонка": Депутат возложил траурный венок у Посольства Латвии в Москве

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Борис Чернышов вместе с соратниками вышел к дипмиссии Латвии в Москве и возложил траурный венок. Так он выразил гражданский и патриотический протест против политики властей прибалтийской страны по героизации нацизма и осквернению Дня Победы.

"Власти Латвии выстраивали целую программу нацификации. Долгие годы взращивались семена, которые превратились в махровый лес русофобии в прибалтийских государствах. Мы это видим по тем законам, которые принимались в Латвии, в том числе в законе о "негражданах", который вычеркнул русскоговорящих людей из политической, социальной и экономической жизни государства. Мы видим это в политических уголовных делах на тех, кто пытается защитить своё ключевое право, которое зафиксировано ООН, право на язык, на то, чтобы говорить и думать на русском языке", — пояснил депутат.

Депутат ГД Борис Чернышов повязал на ворота Посольства Латвии в Москве георгиевскую ленту в память о Победе в Великой Отечественной войне. Фото предоставлено Лайфу

По его словам, годами из России выстраивали образ врага и провоцировали нашу страну на жёсткие ответные действия. Даже сейчас Рига прикладывает все усилия, чтобы понизить дипломатические отношения с Москвой до полного разрыва, от которого, к слову, сама и пострадает. Кстати, здание посольства Чернышов предложил переформатировать под Латышский центр.

"Те, кто сегодня ограничивают георгиевскую ленту, кто пытается вымарать из памяти святой День Победы, могут отправляться домой. <...> В ваших офисах мы разместим и музей георгиевской ленты, и музей специальной военной операции. Найдётся место для социальной помощи детям Донбасса. Это будет центр Латвийской культуры в России — свободный от нацизма, русофобии, в котором мы говорим "Руки прочь!" от символов великой Победы. Руки прочь от георгиевской ленты!" — заявил парламентарий.

На ворота дипмисии он повязал георгиевскую ленту в память о Победе в Великой Отечественной войне, а у стен посольства оставил венок с траурной лентой: "Прощай убогая чухонка, так и не ставшая страной" — как символ политики Латвии по разрыву отношений с Россией.

"Долгие годы мы полумерами, уговорами и просьбами пытались решить проблему. Сегодня здесь собрались рассерженные патриоты, которые говорят: "Вы вырываете медали у наших героев, кто освобождал от нацизма прибалтийские республики, давал свободу, вы плюёте им в лицо!". Но 9 Мая блистательный Парад Победы прокатится по улицам и площадям России и других стран, в которых здравый смысл побеждает. А вы будете захлёбываться в ненависти. А мы победим — с любовью к России в наших сердцах", — заключил Чернышов.