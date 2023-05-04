Режиссёр Беркович оказалась свидетелем по делу об оправдании терроризма

Режиссёр Евгения Беркович проходит как свидетель по делу об оправдании терроризма в спектакле "Финист – Ясный сокол". Об этом сообщила её адвокат Юлия Трегубова.

"В настоящий момент Беркович проходит в качестве свидетеля по делу, возбуждённому сотрудниками СК по статье 205.2 УК РФ", — приводит слова юриста ТАСС.

Трегубова добавила, что её подзащитная в данный момент находится на допросе в Следственном комитете РФ. От других комментариев адвокат отказалась.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что на Беркович завели уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Утверждалось, что всё из-за спектакля "Финист – Ясный сокол", который повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.