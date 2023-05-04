Россиянам объяснили, когда можно угодить в тюрьму за дачу в долг друзьям

Склонность давать людям деньги в долг под высокие проценты может расцениваться как незаконное обогащение. В некоторых случаях человека могут привлечь по соответствующей статье Уголовного кодекса, предупредил финансовый аналитик Виталий Калугин.

"Договор займа — это нормальное правоотношение. Но давать деньги в долг направо и налево на систематической основе под большие проценты — это ростовщичество. Есть статья 171 УК РФ "Незаконное предпринимательство", по ней могут привлечь", — рассказал эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".

В "группу риска" попадают кредиторы, которые устанавливают слишком высокий процент. Если человек одалживает кому-то деньги — это в первую очередь помощь, а не бизнес, напомнил финансист.

Займы нужно давать под разумную ставку и расписку. В документе стоит отметить все важные моменты по выдаче средств, это поможет сохранить деньги в случае конфликта с заёмщиком.

"Расписку надо брать всегда, потому что даже ближайшие друзья или родственники могут запросто поссориться из-за долга в 100 тысяч рублей. Бумага может быть не нужна, если человек заранее готов распрощаться с выданными деньгами навсегда и для него это не будет какая-то болезненная сумма", — пояснил Калугин.