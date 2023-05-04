Экс-футболист "Спартака" Тихонов призвал вернуться к системе "весна – осень"

Бывший полузащитник московского "Спартака" Андрей Тихонов высказался о возвращении к системе "весна – осень". В беседе со "Спорт-Экспрессом" он отметил, что если уж российские команды не играют в еврокубках, то почему бы и не начинать сезон весной. По мнению Тихонова, так всем будет комфортно.

"В 90-х, когда мы играли в еврокубках, была система "весна – осень". И ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА. Мы в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА нормально играли. "Зенит" выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА. "Локомотив" выступал хорошо", — отметил Тихонов.

Экс-футболист признался, что не понимает плюсов нынешней системы.

Чемпионат России окончательно перешёл на систему "осень – весна" в сезоне 2012/2013. Сезон 2011/2012 стал переходным, он стартовал весной 2011 года и завершился весной 2012-го.