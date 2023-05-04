Экс-футболист "Спартака" Тихонов призвал вернуться к системе "весна – осень"
Бывший полузащитник московского "Спартака" Андрей Тихонов высказался о возвращении к системе "весна – осень". В беседе со "Спорт-Экспрессом" он отметил, что если уж российские команды не играют в еврокубках, то почему бы и не начинать сезон весной. По мнению Тихонова, так всем будет комфортно.
"В 90-х, когда мы играли в еврокубках, была система "весна – осень". И ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА. Мы в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА нормально играли. "Зенит" выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА. "Локомотив" выступал хорошо", — отметил Тихонов.
Экс-футболист признался, что не понимает плюсов нынешней системы.
Чемпионат России окончательно перешёл на систему "осень – весна" в сезоне 2012/2013. Сезон 2011/2012 стал переходным, он стартовал весной 2011 года и завершился весной 2012-го.
Ранее гендиректор оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года в России Алексей Сорокин допустил, что позиция РФС изменится в пользу перехода в Азию. Вместе с тем он добавил, что переговоры с УЕФА по возвращению к международным соревнованиям ещё ведутся и есть основания надеяться "на более конструктивную и динамичную позицию" европейских коллег.
ТАСС / Виталий Невар