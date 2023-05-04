Названо 5 правил, которые помогут пожарить шашлык и не спалить дачу

В мае россияне традиционно открывают шашлычный сезон. При этом важно помнить о правилах безопасности, ведь иначе всё может закончиться самым печальным образом. О том, что нужно иметь в виду при приготовлении шашлыков, рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург" директор Санкт-Петербургского пожарно-спасательного колледжа Сергей Шарапов.

Первое правило: жарить шашлык нужно в специально отведённых для этого местах. На даче мангал следует расположить на расстоянии пяти метров от жилого строения. А до открытого огня должно быть не менее 15 метров. Если человек решил приготовить мясо на углях на своём участке, то ему придётся расчистить территорию на полтора метра вокруг мангала. Кроме того, важно подальше убрать мусор от места приготовления.

"Самое главное, если вы с детьми, постарайтесь объяснить им, что им ничего зажигать не надо, а можно просто рядышком постоять, посмотреть и поучиться", — заключил Шарапов.