Импотент щеголял голышом перед школой в Омске из-за ссоры с измученной без секса жены

В Омске задержали 47-летнего мужчину, пытавшегося исправить проблемы с эрекцией с помощью эксгибиционизма. Как рассказали в региональном УМВД, после ссоры с женой на фоне вышеназванной проблемы он употребил спиртное и отправился на улицу Добролюбова, где в непосредственной близости от школы и колледжа стал оголяться перед незнакомками.

Допрос задержанного за эксгибиционизм омича. Видео © УМВД России по Омской области

"Я был в пьяном виде, показывал свои половые органы девушкам проходящим. [Я делал это], потому что у меня там не работает ничего, в качестве эксперимента. Думал, возбужусь. Девчонки смеялись, смешно им было... [Буду] бросать пить, всё, завтра в больницу поеду", — рассказал он правоохранителям.

На данный момент полиция проводит проверку. Подчёркивается, что задержанный ранее не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности.