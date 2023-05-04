Члены Рады попытались сорвать выступление делегации России на саммите ПАЧЭС

Члены Верховной рады Украины устроили настоящий балаган на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре. Об этом рассказала председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, и.о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.

Члены Рады попытались сорвать выступление делегации РФ на саммите ПАЧЭС. Видео © DHA

В разгар обсуждения украинские политики попытались сорвать выступление российской делегации и развернули флаг Незалежной. Однако их сразу же поставил на место спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, призвав воздержаться от "неуместных" действий.

"То, что устроили украинцы, было похоже на цирк. Попытка срыва на заседании спикеров не удалась. Шентоп попытался остановить происходящее и удалить участников акции из зала", — сообщила Тимофеева журналистам.