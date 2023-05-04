Очевидцы сообщили в полицию Москвы о женщине с винтовкой
В Москве разыскивают женщину в чёрном и с винтовкой. Фото © SHOT
В Москве разыскивают женщину в чёрном, которая прогуливается по городу с винтовкой. Как сообщает SHOT, подозрительную даму заметили на улице Челябинской на востоке столицы.
Очевидец обратился в полицию, заявив, что видел женщину во всём чёрном с предметом, похожим на винтовку с красным прикладом. По предварительным данным, оружие страйкбольное.
А ранее в логистическом центре Внуково нашли посылку с четырьмя автоматами. Оружие порвало пакет и торчало наружу.