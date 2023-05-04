Очевидцы сообщили в полицию Москвы о женщине с винтовкой

В Москве разыскивают женщину в чёрном, которая прогуливается по городу с винтовкой. Как сообщает SHOT, подозрительную даму заметили на улице Челябинской на востоке столицы.

Очевидец обратился в полицию, заявив, что видел женщину во всём чёрном с предметом, похожим на винтовку с красным прикладом. По предварительным данным, оружие страйкбольное.