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4 мая, 15:05

Очевидцы сообщили в полицию Москвы о женщине с винтовкой

<p>В Москве разыскивают женщину в чёрном и с винтовкой. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/50953" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

В Москве разыскивают женщину в чёрном и с винтовкой. Фото © SHOT

В Москве разыскивают женщину в чёрном, которая прогуливается по городу с винтовкой. Как сообщает SHOT, подозрительную даму заметили на улице Челябинской на востоке столицы.

Очевидец обратился в полицию, заявив, что видел женщину во всём чёрном с предметом, похожим на винтовку с красным прикладом. По предварительным данным, оружие страйкбольное.

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Александра Вишнякова
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