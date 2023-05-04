Названа женская поза, которая привлекает мужчин и заставляет соперниц ревновать
Психологи назвали "лордотическую" позу самой привлекательной для мужчин
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Психологи из Университета Британской Колумбии провели исследование и выяснили, что женщины расценивают соперниц в лордотической позе (когда нижняя часть позвоночника изогнута к животу) как сигнал повышенной сексуальной восприимчивости и угрозу для своих отношений.
В своей работе, опубликованной в журнале Sexes, они связали эту позу с естественным положением тела самок млекопитающих во время спаривания. Предполагается, что у людей она развивалась как часть ухаживаний. Учёные создали шесть реалистичных и немного отличающихся 3D-моделей тела прекрасного пола и представили их 82 студентам обоих полов.
Так, если женщины воспринимают лордотическую позу как сигнал борьбы за партнёра, то мужчины, наоборот, находят её привлекательной. Результаты помогли лучше понять взаимосвязь между женской лордотической позой и внутрисексуальной конкуренцией. Как утверждается, в планах у психологов эксперимент с реальными фотографиями.
Лайф рассказывал, как негативно одиночество влияет на людей. Согласно исследованию психологов Венского и Кембриджского университетов, всего восемь часов социальной изоляции могут быть равносильны восьми часам голода.