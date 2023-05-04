Власти объяснили громкие звуки в Севастополе

Громкие звуки в центре Севастополя связаны с профилактикой в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения и тренировки систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Громкие звуки в центре города — это профилактическая работа в рамках ППДО и тренировка наших систем ПВО", — написал Развожаев в своём телеграм-канале.