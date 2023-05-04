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4 мая, 15:49

Власти объяснили громкие звуки в Севастополе

Развожаев: Громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой систем ПВО

Громкие звуки в центре Севастополя связаны с профилактикой в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения и тренировки систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Громкие звуки в центре города — это профилактическая работа в рамках ППДО и тренировка наших систем ПВО", написал Развожаев в своём телеграм-канале.

В Севастополе флот и ПВО отразили атаку беспилотников

В Севастополе флот и ПВО отразили атаку беспилотников

2 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщал, что громкие звуки в городе вызваны работой по профилактике диверсий.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова
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