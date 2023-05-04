Власти объяснили громкие звуки в Севастополе
Развожаев: Громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой систем ПВО
Громкие звуки в центре Севастополя связаны с профилактикой в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения и тренировки систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Громкие звуки в центре города — это профилактическая работа в рамках ППДО и тренировка наших систем ПВО", — написал Развожаев в своём телеграм-канале.
2 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщал, что громкие звуки в городе вызваны работой по профилактике диверсий.
ТАСС / Сергей Мальгавко