На круглом столе ЭИСИ назвали Путина гарантом сохранения исторической памяти

Россия должна отстоять историческую правду, уделяя внимание образованию подрастающего поколения, пришли к выводу участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Битва за историю: историческая память и актуальная политика".

"Владимир Путин называет одной из важнейших задач подготовку учебников по истории и обществознанию и сам пишет исторические статьи. Он — гарант нашей борьбы за сохранение исторической памяти", — сказал замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, его цитирует РИА "ФедералПресс".

Запад давно занялся переписыванием истории с целью демонизировать Россию. Нашу страну пытаются выставить вечной "тюрьмой народов", виновницей голодомора 30-х годов на Украине и причиной всех бед Прибалтики. Всё это вписывается в западную антироссийскую риторику, но не имеет ничего общего с правдой, пояснил эксперт.

"В этом контексте и в целом в атмосфере вменения России "коллективной вины" за мнимые "преступления" СССР сохранение исторической памяти становится задачей государственного уровня", — объяснил историк, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков подчеркнул, что очернение прошлого стало базой, на которой наши соседние государства строят своё будущее. Поэтому важно популяризировать историю и доказать, что это точная наука, не терпящая лжи.