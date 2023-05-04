Политолог Матвейчев: Россия должна включиться в битву за виртуальную реальность

В России должны появиться видеоигры со своими историческими героями. Так считает политолог, кандидат философских наук Олег Матвейчев. По его словам, сегодня "нас атакуют со всех сторон" и книги, фильмы или игры тоже становятся инструментом для продвижения антироссийской повестки.

"Я уже направлял записку в Администрацию Президента о том, что в связи с развитием Интернета появляются видеоигры, молодёжь начинает в них играть и нам нужно захватывать пространство своими историческими героями. В сегодняшних играх в гораздо меньших объёмах присутствует пророссийский контент, чем контент отрицательный, который работает в минус нам", — отметил Матвейчев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Битва за историю: историческая память и актуальная политика".

Он подчеркнул, что битва сейчас идёт "за виртуальную реальность, дополненную реальность". Скоро эти технологии захватят молодых людей, и России необходимо включиться в эту работу.