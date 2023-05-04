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4 мая, 17:23

Украинский депутат напал на члена делегации России на саммите в Анкаре

Украинский депутат напал на секретаря делегации РФ на ПАЧЭС в Анкаре Ставицкого

<p>Украинский депутат Александр Мариковский напал на секретаря делегации РФ на ПАЧЭС в Анкаре Ставицкого. Скриншот видео © Facebook (запрещён в РФ) / marikovski</p>

Украинский депутат Александр Мариковский напал на секретаря делегации РФ на ПАЧЭС в Анкаре Ставицкого. Скриншот видео © Facebook (запрещён в РФ) / marikovski

Украинский депутат напал на секретаря делегации России в заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре Валерия Ставицкого. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, инцидент произошёл в коридорах гостиницы, где проходит встреча. Посольство РФ сообщило, что оказывает Ставицкому помощь.

"Мы находимся в гостинице, разбираемся, принимаем необходимые меры. Прибыли консул и врач, оказываем необходимую помощь", — сказали в диппредставительстве.

Видео © Facebook (запрещён в РФ) / marikovski

На кадрах с места событий видно, что инцидент произошёл во время общения депутата Госдумы Ольги Тимофеевой с журналистами. Парламентарий давала комментарий, когда за её спиной с украинским флагом встал нардеп Рады Александр Мариковский. Он размахивал стягом и выкрикивал проукраинские лозунги. Ставицкий вмешался и вырвал флаг у Мариковского, а тот набросился на него с кулаками.

Это уже вторая выходка депутатов Верховной рады Украины на саммите в Анкаре. Ранее они попытались сорвать выступление делегации России.

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Андрей Бражников
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