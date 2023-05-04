Украинский депутат напал на члена делегации России на саммите в Анкаре

Украинский депутат напал на секретаря делегации России в заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре Валерия Ставицкого. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, инцидент произошёл в коридорах гостиницы, где проходит встреча. Посольство РФ сообщило, что оказывает Ставицкому помощь.

На кадрах с места событий видно, что инцидент произошёл во время общения депутата Госдумы Ольги Тимофеевой с журналистами. Парламентарий давала комментарий, когда за её спиной с украинским флагом встал нардеп Рады Александр Мариковский. Он размахивал стягом и выкрикивал проукраинские лозунги. Ставицкий вмешался и вырвал флаг у Мариковского, а тот набросился на него с кулаками.