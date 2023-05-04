КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

4 мая, 17:52

Захарову удивили заявления Франции о "контактах" с Россией на фоне "режима тишины"

Захарова: Между Россией и Францией давно установился "режим тишины"

Между Москвой и Парижем уже давно установился "режим тишины", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавнее интервью своей французской коллеги Катрин Колонны, в частности её заявление о неких сохраняющихся "активных контактах" между государствами и необходимости их продолжать.

"Действительно, посольства наших стран продолжают функционировать, тут госпожа министр не погрешила против истины. Однако в остальном между нами уже давно установился почти тотальный "режим тишины", введённый по инициативе Парижа", указала она.

Более того, отметила Захарова, между странами были свёрнуты "абсолютно все механизмы двустороннего политического сотрудничества": 14 межгосударственных групп для обсуждения региональных и глобальных проблем, межведомственные консультации, разговоры на высоких уровнях, общение дипломатов и взаимодействие в областях культуры и образования.

Официальный представитель МИД поинтересовалась тем, какой характер могут носить такие контакты в условиях активной поддержки Францией киевского режима "самыми смертоносными вооружениями".

"Роль Франции как посредника была девальвирована ещё со времён соучастия в саботировании Киевом Минских соглашений", заключила она.

Захарова назвала "бредом наркомана о ядерной бомбе" заявления Зеленского в МУС

Захарова назвала "бредом наркомана о ядерной бомбе" заявления Зеленского в МУС

Ранее Мария Захарова с иронией отнеслась к отрицанию официальным Вашингтоном своей причастности к атаке украинских беспилотников на Кремль. Она напомнила, что "с "Новичком" дела шли шустрее".

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Матвей Константинов
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров