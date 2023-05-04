Захарову удивили заявления Франции о "контактах" с Россией на фоне "режима тишины"

Между Москвой и Парижем уже давно установился "режим тишины", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавнее интервью своей французской коллеги Катрин Колонны, в частности её заявление о неких сохраняющихся "активных контактах" между государствами и необходимости их продолжать.

"Действительно, посольства наших стран продолжают функционировать, тут госпожа министр не погрешила против истины. Однако в остальном между нами уже давно установился почти тотальный "режим тишины", введённый по инициативе Парижа", — указала она.

Более того, отметила Захарова, между странами были свёрнуты "абсолютно все механизмы двустороннего политического сотрудничества": 14 межгосударственных групп для обсуждения региональных и глобальных проблем, межведомственные консультации, разговоры на высоких уровнях, общение дипломатов и взаимодействие в областях культуры и образования.

Официальный представитель МИД поинтересовалась тем, какой характер могут носить такие контакты в условиях активной поддержки Францией киевского режима "самыми смертоносными вооружениями".

"Роль Франции как посредника была девальвирована ещё со времён соучастия в саботировании Киевом Минских соглашений", — заключила она.