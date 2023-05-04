КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 18:48

Пашинян анонсировал визит в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на следующей неделе собирается посетить Москву. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос о своём взгляде на спецоперацию.

"Ситуация [на Украине] полностью непредсказуема, нет аналитической, политологической структуры, которая может предсказать, что будет через месяц. Точно могу сказать только одно, что на следующей неделе я отправлюсь в Москву", отметил он, отвечая на соответствующий вопрос в Центре трансатлантических отношений Праги.

Пашинян: Закрытие воздушного пространства Турцией является проблемой для Армении

Пашинян: Закрытие воздушного пространства Турцией является проблемой для Армении

Ранее президент России Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре. Также лидерами двух стран была затронута тема гуманитарной обстановки в регионе.

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ТАСС / Александр Патрин

Матвей Константинов
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