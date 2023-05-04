Пашинян анонсировал визит в Москву
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на следующей неделе собирается посетить Москву. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос о своём взгляде на спецоперацию.
"Ситуация [на Украине] полностью непредсказуема, нет аналитической, политологической структуры, которая может предсказать, что будет через месяц. Точно могу сказать только одно, что на следующей неделе я отправлюсь в Москву", — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос в Центре трансатлантических отношений Праги.
Ранее президент России Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре. Также лидерами двух стран была затронута тема гуманитарной обстановки в регионе.
ТАСС / Александр Патрин