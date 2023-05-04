КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 19:56

Депутат Госдумы сравнил Бельгию с барыгой

Депутат Диденко назвал Бельгию барыгой из-за изъятия активов РФ в пользу Киева

Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко прокомментировал действия властей Бельгии, решивших изъять доходы с замороженных российских активов и направить их в помощь Украине. Слова парламентария приводит пресс-служба партии.

По мнению Диденко, намерение Брюсселя использовать доходы с украденных российских активов говорит о том, что "европейские страны превратились в барыг". При этом Украину он назвал "страной 404" (ошибка, означающая, что страницы в Сети больше не существует. — Прим. Лайфа).

"Бельгийские воры" пытаются объяснить свою позицию в том числе и с этической точки зрения, но тут стоит вспомнить, что Бельгия — исторически одна из самых "разбойничьих и людоедских стран Европы", — отметил он.

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Депутат считает, что Следственный комитет РФ обязан возбудить уголовные дела в отношении всех ответственных лиц, которые принимают решения о похищении российских средств.

"Как их квалифицировать — воровство, разбой, бандитизм, это уже забота юристов", — заключил Диденко.

Ранее активисты ЛДПР вышли на митинг у Посольства Польши в Москве. Поводом стало закрытие польскими властями российской школы в Варшаве. Зампред Госдумы Борис Чернышов назвал Польшу страной-русофобом.

Обложка ©

VK / Алексей Диденко

Ольга Платонова
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