В Москве загорелось здание с магазином, автосервисом и хостелом

Сильный пожар произошёл на Ереванской улице в Москве. По данным Лайфа, горит здание, в котором находятся продуктовый магазин, автосервис и хостел.

Существует угроза обрушения маршевой лестницы, сейчас людей эвакуируют, данных о пострадавших нет. На месте работают пожарные.

Пожар в здании с магазином, автосервисом и хостелом. Видео © LIFE