КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 19:18

В Москве загорелось здание с магазином, автосервисом и хостелом

Сильный пожар произошёл на Ереванской улице в Москве. По данным Лайфа, горит здание, в котором находятся продуктовый магазин, автосервис и хостел.

Существует угроза обрушения маршевой лестницы, сейчас людей эвакуируют, данных о пострадавших нет. На месте работают пожарные.

Пожар в здании с магазином, автосервисом и хостелом. Видео © LIFE

Жертвами пожара в бытовках в подмосковной Балашихе стали три человека

Жертвами пожара в бытовках в подмосковной Балашихе стали три человека

Ранее Лайф рассказывал о пожаре в одной из квартир жилого дома на севере Москвы. В результате происшествия погибло два человека.

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Кадр видео LIFE

Артур Лапсаков
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