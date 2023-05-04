В Москве загорелось здание с магазином, автосервисом и хостелом
Сильный пожар произошёл на Ереванской улице в Москве. По данным Лайфа, горит здание, в котором находятся продуктовый магазин, автосервис и хостел.
Существует угроза обрушения маршевой лестницы, сейчас людей эвакуируют, данных о пострадавших нет. На месте работают пожарные.
Пожар в здании с магазином, автосервисом и хостелом. Видео © LIFE
Ранее Лайф рассказывал о пожаре в одной из квартир жилого дома на севере Москвы. В результате происшествия погибло два человека.
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Кадр видео LIFE