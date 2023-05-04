Член делегации РФ попал в больницу Анкары после нападения украинского депутата

Представитель российской делегации на Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре Валерий Ставицкий, пострадавший от рук украинского депутата, находится в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство РФ.

"Наш сотрудник находится в больнице, где проходит необходимое обследование, ему оказана и консульская помощь", — сообщили в посольстве.

Как в телеграм-канале уточнила телеведущая Ольга Скабеева, у российского дипломата поднялось высокое давление, ему вызвали бригаду скорой помощи.

Российская сторона выразила надежду на то, что "виновные понесут заслуженное наказание". Также в посольстве добавили, что внимание турецких властей должным образом привлечено к этому вопиющему инциденту.