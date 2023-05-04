Член делегации РФ попал в больницу Анкары после нападения украинского депутата
Представитель российской делегации на Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре Валерий Ставицкий, пострадавший от рук украинского депутата, находится в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство РФ.
"Наш сотрудник находится в больнице, где проходит необходимое обследование, ему оказана и консульская помощь", — сообщили в посольстве.
Как в телеграм-канале уточнила телеведущая Ольга Скабеева, у российского дипломата поднялось высокое давление, ему вызвали бригаду скорой помощи.
Российская сторона выразила надежду на то, что "виновные понесут заслуженное наказание". Также в посольстве добавили, что внимание турецких властей должным образом привлечено к этому вопиющему инциденту.
Напомним, инцидент произошёл в гостинице Анкары, где проходит юбилейный саммит спикеров парламентов государств — членов Организации черноморского экономического сотрудничества и 61-я Генеральная ассамблея ПАЧЭС. Во время общения депутата Госдумы РФ Ольги Тимофеевой с журналистами за её спиной с украинским флагом встал нардеп Рады Александр Мариковский. Он размахивал стягом и выкрикивал проукраинские лозунги. Ставицкий вмешался и вырвал флаг у Мариковского. Тот набросился на него с кулаками.
Кадр из видео Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marikovski