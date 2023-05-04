КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 20:36

Член делегации РФ попал в больницу Анкары после нападения украинского депутата

Представитель российской делегации на Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре Валерий Ставицкий, пострадавший от рук украинского депутата, находится в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство РФ.

"Наш сотрудник находится в больнице, где проходит необходимое обследование, ему оказана и консульская помощь", — сообщили в посольстве.

Как в телеграм-канале уточнила телеведущая Ольга Скабеева, у российского дипломата поднялось высокое давление, ему вызвали бригаду скорой помощи.

Российская сторона выразила надежду на то, что "виновные понесут заслуженное наказание". Также в посольстве добавили, что внимание турецких властей должным образом привлечено к этому вопиющему инциденту.

Члены Рады попытались сорвать выступление делегации России на саммите ПАЧЭС

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Напомним, инцидент произошёл в гостинице Анкары, где проходит юбилейный саммит спикеров парламентов государств — членов Организации черноморского экономического сотрудничества и 61-я Генеральная ассамблея ПАЧЭС. Во время общения депутата Госдумы РФ Ольги Тимофеевой с журналистами за её спиной с украинским флагом встал нардеп Рады Александр Мариковский. Он размахивал стягом и выкрикивал проукраинские лозунги. Ставицкий вмешался и вырвал флаг у Мариковского. Тот набросился на него с кулаками.

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Кадр из видео Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marikovski

Ольга Платонова
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