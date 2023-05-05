Россияне 5 мая смогут наблюдать редкое полутеневое лунное затмение

Полутеневое лунное затмение произойдёт 5 мая с 18:14 до 22:31 по московскому времени. По информации Московского планетария, оно будет достаточно глубоким, но слабым и малозаметным неопытному глазу.

"Лунное затмение 5 мая 2023 года — редкий случай полутеневого затмения, когда практически весь диск Луны пройдёт в пределах полутени Земли, и поэтому уменьшение яркости Луны будет более заметным, чем обычно", — говорится в сообщении.

Затемнение лунного диска будет видно на большей части территории России, кроме Таймыра и Чукотки. Наибольшая фаза наступит в 20:23 мск, когда почти весь лунный диск окажется в полутени Земли. Потемнение северного края Луны при таких условиях должно быть заметно невооружённым глазом при ясной погоде.