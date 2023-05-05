"Флорида" во второй раз победила "Торонто" благодаря 34 спасениям Бобровского
"Флорида Пантерз" победила "Торонто Мейпл Лифс" во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Санрайзе и завершилась со счётом 3:2.
Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 34 броска. Его визави Илья Самсонов совершил 26 спасений.
Счёт в серии стал 2-0 в пользу "Пантерз". Третья игра состоится в Торонто через два дня, в ночь на 7 мая.
Ранее Лайф рассказывал, что российский хоккеист Дмитрий Воронков подписал двухлетний контракт с "Коламбусом". С 2018 года нападающий выступал за казанский "Ак Барс".
Twitter / Florida Panthers