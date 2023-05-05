КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 01:57

"Флорида" во второй раз победила "Торонто" благодаря 34 спасениям Бобровского

"Флорида Пантерз" победила "Торонто Мейпл Лифс" во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Санрайзе и завершилась со счётом 3:2.

Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 34 броска. Его визави Илья Самсонов совершил 26 спасений.

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Счёт в серии стал 2-0 в пользу "Пантерз". Третья игра состоится в Торонто через два дня, в ночь на 7 мая.

Ранее Лайф рассказывал, что российский хоккеист Дмитрий Воронков подписал двухлетний контракт с "Коламбусом". С 2018 года нападающий выступал за казанский "Ак Барс".

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Twitter / Florida Panthers

Артур Лапсаков
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