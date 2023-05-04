КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 04:56

Две шайбы Барбашёва помогли "Вегасу" стартовать с победы над "Эдмонтоном"

"Вегас Голден Найтс" победил "Эдмонтон Ойлерс" в первом матче второго раунда серии плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:4.

Российский нападающий "Вегаса" Иван Барбашёв отметился дублем. Также голы на счету Майкла Амадио, Марка Стоуна, Чандлера Стивенсона и Джека Айкела. У "Эдмонтона" покер оформил Леон Драйзайтль.

В другом матче дня "Каролина Харрикейнз" победила "Нью-Джерси Девилз" со счётом 5:1 (счёт в серии 1:0).

Защитник "Бостона" Орлов заявил о желании вернуться в "Вашингтон"

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Ранее Лайф рассказывал, что российский нападающий Иван Мирошниченко расторг контракт с омским "Авангардом" и подписал контракт новичка с "Вашингтоном". Срок соглашения рассчитан на три года.

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Twitter / Vegas Golden Knights

Артур Лапсаков
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