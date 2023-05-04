Две шайбы Барбашёва помогли "Вегасу" стартовать с победы над "Эдмонтоном"

"Вегас Голден Найтс" победил "Эдмонтон Ойлерс" в первом матче второго раунда серии плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:4.

Российский нападающий "Вегаса" Иван Барбашёв отметился дублем. Также голы на счету Майкла Амадио, Марка Стоуна, Чандлера Стивенсона и Джека Айкела. У "Эдмонтона" покер оформил Леон Драйзайтль.