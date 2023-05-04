Две шайбы Барбашёва помогли "Вегасу" стартовать с победы над "Эдмонтоном"
"Вегас Голден Найтс" победил "Эдмонтон Ойлерс" в первом матче второго раунда серии плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:4.
Российский нападающий "Вегаса" Иван Барбашёв отметился дублем. Также голы на счету Майкла Амадио, Марка Стоуна, Чандлера Стивенсона и Джека Айкела. У "Эдмонтона" покер оформил Леон Драйзайтль.
В другом матче дня "Каролина Харрикейнз" победила "Нью-Джерси Девилз" со счётом 5:1 (счёт в серии 1:0).
Ранее Лайф рассказывал, что российский нападающий Иван Мирошниченко расторг контракт с омским "Авангардом" и подписал контракт новичка с "Вашингтоном". Срок соглашения рассчитан на три года.
Twitter / Vegas Golden Knights