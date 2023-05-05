В Гватемале эвакуируют жителей из-за извержения вулкана Фуэго

Национальная служба чрезвычайных ситуаций Гватемалы (Conred) сообщила об очередном извержении вулкана Фуэго, который расположен всего в 50 километрах от столицы страны. В связи с этим проводится эвакуация близлежащих населённых пунктов.

Выбросы пепла и газов на высоту более шести километров, а также потоки лавы на восточном и западном склонах Фуэго стали причиной эвакуации жителей муниципалитета Сан-Педро-Йепокапа в департаменте Чимальтенанго, деревень Панимаче I и II, Эль-Порвенир и Морелия. По информации нацслужбы, два крупных убежища готовы принять около 900 семей.

Фуэго — один из самых активных вулканов в Гватемале. Во время его извержения 3 июня 2018 года многие жители окрестных деревень, работавшие на своих полях, не успели эвакуироваться. В итоге, по некоторым данным, погибло 113 человек, 57 получили ранения, а 329 числились пропавшими без вести.