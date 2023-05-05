Глава МИД Китая заявил о готовности вместе с РФ урегулировать кризис на Украине
Министры иностранных дел Китая и России Цинь Ган и Сергей Лавров. Обложка © fmprc.gov.cn
Пекин готов путём взаимодействия с Россией внести реальный вклад в урегулирования кризиса на Украине. Об этом министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в индийском штате Гоа.
Как сказано в заявлении, которое приводит китайское ведомство, Пекин будет "настойчиво содействовать продвижению мирных переговоров".
Также Цинь Ган указал на усиление взаимодействия между Пекином и Москвой после состоявшегося в марте визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Китай готов усилить стратегические контакты с Россией, а также укреплять и углублять сотрудничество во всех сферах, добавил министр.
Ранее Лавров заявил, что усилия США и их сателлитов изолировать Россию терпят фиаско. По словам министра, мировое большинство не желает "таскать каштаны из огня" для бывших колониальных метрополий.