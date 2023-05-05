КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 02:31

Глава МИД Китая заявил о готовности вместе с РФ урегулировать кризис на Украине

<p>Министры иностранных дел Китая и России Цинь Ган и Сергей Лавров. Обложка © <a href="https://www.fmprc.gov.cn/wjbzhd/202305/t20230505_11070656.shtml" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fmprc.gov.cn</a></p>

Министры иностранных дел Китая и России Цинь Ган и Сергей Лавров. Обложка © fmprc.gov.cn

Пекин готов путём взаимодействия с Россией внести реальный вклад в урегулирования кризиса на Украине. Об этом министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в индийском штате Гоа.

Как сказано в заявлении, которое приводит китайское ведомство, Пекин будет "настойчиво содействовать продвижению мирных переговоров".

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Также Цинь Ган указал на усиление взаимодействия между Пекином и Москвой после состоявшегося в марте визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Китай готов усилить стратегические контакты с Россией, а также укреплять и углублять сотрудничество во всех сферах, добавил министр.

Ранее Лавров заявил, что усилия США и их сателлитов изолировать Россию терпят фиаско. По словам министра, мировое большинство не желает "таскать каштаны из огня" для бывших колониальных метрополий.

Артур Лапсаков
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