Глава МИД Китая заявил о готовности вместе с РФ урегулировать кризис на Украине

Пекин готов путём взаимодействия с Россией внести реальный вклад в урегулирования кризиса на Украине. Об этом министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в индийском штате Гоа.

Как сказано в заявлении, которое приводит китайское ведомство, Пекин будет "настойчиво содействовать продвижению мирных переговоров".

Также Цинь Ган указал на усиление взаимодействия между Пекином и Москвой после состоявшегося в марте визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Китай готов усилить стратегические контакты с Россией, а также укреплять и углублять сотрудничество во всех сферах, добавил министр.