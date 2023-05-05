Дадонов четвёртой шайбой в плей-офф НХЛ принёс победу "Далласу"
Гол Дадонова помог "Далласу" победить "Сиэтл" и сравнять счёт в серии
Команда клуба "Даллас Старз" обыграла "Сиэтл Кракен" во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча проходила в Далласе и завершилась со счётом 4:2.
У победителей отличились Уайатт Джонстон, Евгений Дадонов, Джо Павелски и Тайлер Сегин. В составе проигравших отметились Тай Картье и Джордан Эберле.
Гол Дадонова в игре с "Сиэтлом". Видео © Twitter / Dallas Stars
Для Дадонова эта шайба стала четвёртой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Всего на его счету пять очков (4 гола и 1 голевая передача) в восьми играх.
Счёт в серии стал равным — 1-1. Третья игра пройдёт в Сиэтле 8 мая.
Ранее Лайф рассказывал, что две шайбы Ивана Барбашёва помогли "Вегасу" стартовать с победы над "Эдмонтоном". В другом матче дня команда клуба "Каролина Харрикейнз" победила "Нью-Джерси Девилз" со счётом 5:1 (счёт в серии 1-0).