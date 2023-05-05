КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 05:20

СМИ рассказали об опасности для Украины из-за жадности США

Newsweek: Энергетическая политика США грозит Киеву войнами и нестабильностью

Инвестиции Соединённых Штатов в нефтегазовую инфраструктуру Украины готовят её к новым войнам. Так считает аналитик Майкл Шэнк.

"Будущий облик украинской инфраструктуры — её энергетических систем и застроенной среды — готовит страну к новым войнам, ещё большей нестабильности и новым перебоям в поставках", — пишет эксперт в журнале Newsweek.

По мнению аналитика, Вашингтон делает Украину уязвимее и в энергетическом плане, и с точки зрения безопасности, когда пытается построить большие централизованные системы в корыстных интересах. В качестве примера Шэнк привёл ситуацию в Афганистане и Ираке. Эксперт добавил, что американские подходы "к спасению Украины от России" делают для Киева только хуже. Из-за политики США по строительству крупных атомных, нефтяных, газовых и угольных объектов повышается риск саботажа.

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Ранее СМИ сообщили, что США опутали Украину системой датчиков на случай ядерной катастрофы. По данным газеты The New York Times, специальные сенсоры смогут определять место и силу ядерного взрыва.

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ТАСС / AP

Никита Никонов
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