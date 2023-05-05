"Будущий облик украинской инфраструктуры — её энергетических систем и застроенной среды — готовит страну к новым войнам, ещё большей нестабильности и новым перебоям в поставках", — пишет эксперт в журнале Newsweek.

По мнению аналитика, Вашингтон делает Украину уязвимее и в энергетическом плане, и с точки зрения безопасности, когда пытается построить большие централизованные системы в корыстных интересах. В качестве примера Шэнк привёл ситуацию в Афганистане и Ираке. Эксперт добавил, что американские подходы "к спасению Украины от России" делают для Киева только хуже. Из-за политики США по строительству крупных атомных, нефтяных, газовых и угольных объектов повышается риск саботажа.