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5 мая, 06:22

Амурский герой-пожарный в одиночку справился с огнём, потушив горящую степь курткой

Пожарный в одиночку курткой потушил горящую степь в Амурской области

Амурские пожарные настолько суровы, что могут справиться с едким пламенем даже в одиночку. Огнеборец показал, как потушил разгоревшуюся степную траву. Кадры опубликованы в телеграм-канале Пожарной части № 41 Благовещенского района Амурской области.

Пожарный показал, как курткой потушил горящую степь в Амурской области. Видео © Telegram / FireDep41

"И один в поле воин, если он пожарный! Поджигателей много, а вот добровольцев — никого!" — говорится в публикации.

Огнеборец показал, что ему удалось потушить уже несколько сотен метров, а осталось — совсем чуть-чуть. При этом герою не чуждо и человеческое: на кадрах он сильно запыхался и пошутил, что не отказался бы от ящика минералки.

"Это когда один — и некому помочь. И воды поблизости нет... Один участок вот таким образом уже потушен", — сказал спасатель за кадром.

С иконой против огня: Появились видео бегства жителей села под Тюменью из-за разрушительного пожара

С иконой против огня: Появились видео бегства жителей села под Тюменью из-за разрушительного пожара

Ранее Лайф рассказывал, что пожарным удалось спасти от огня деревню в Тюменской области. Огонь пришёл в село Успенка из леса и очень быстро распространился по улице. В итоге спасатели отстояли более тысячи жилых домов. Со стихией боролись 226 человек, 56 единиц техники и два вертолёта Ми-8.

Обложка ©

Telegram / FireDep41

Николь Вербер
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