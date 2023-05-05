Амурский герой-пожарный в одиночку справился с огнём, потушив горящую степь курткой

Амурские пожарные настолько суровы, что могут справиться с едким пламенем даже в одиночку. Огнеборец показал, как потушил разгоревшуюся степную траву. Кадры опубликованы в телеграм-канале Пожарной части № 41 Благовещенского района Амурской области.

Пожарный показал, как курткой потушил горящую степь в Амурской области. Видео © Telegram / FireDep41

"И один в поле воин, если он пожарный! Поджигателей много, а вот добровольцев — никого!" — говорится в публикации.

Огнеборец показал, что ему удалось потушить уже несколько сотен метров, а осталось — совсем чуть-чуть. При этом герою не чуждо и человеческое: на кадрах он сильно запыхался и пошутил, что не отказался бы от ящика минералки.

"Это когда один — и некому помочь. И воды поблизости нет... Один участок вот таким образом уже потушен", — сказал спасатель за кадром.