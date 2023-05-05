Fortum выступил против передачи акций своей "дочки" под управление Росимущества

Финский государственный энергетический концерн Fortum выступил против передачи акций своей дочерней компании в РФ под временное управление Росимущества. Об этом сообщает его пресс-служба.

"Fortum официально уведомил Администрацию Президента РФ о категорическом возражении против указа от 25 апреля 2023 года, на основании которого акции ПАО "Фортум" перешли под временное управление", — говорится в сообщении.

В концерне добавили, что считают действия России "грубым нарушением международных прав и прав Fortum как иностранного инвестора". Также там заявили, что "намерены принять все необходимые меры для защиты собственности", согласно нормам международного законодательства.