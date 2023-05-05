КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 07:28

Курс доллара опускался ниже 77 рублей впервые с 31 марта

Доллар показал падение ниже отметки в 77 рублей, что последний раз фиксировалось 31 марта 2023 года. Об этом говорят данные торгов на Мосбирже.

Так, по данным на 10:01 (по Москве), американская валюта упала на 1,37% — до 76,98 рубля. К 10:04 (по Москве) снижение замедлилось, и курс доллара установился в 77,22 рубля. В то же самое время евро потерял 0,93% и зафиксировался на отметке в 85,38 рубля, а юань показал падение на 1,02% — до 11,154 рубля.

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Накануне сообщалось, что курсы доллара и евро на валютных торгах Московской биржи опустились ниже 78 и 86 рублей, до таких показателей в прошлый раз они снижались 3 апреля и 4 апреля соответственно.

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Татьяна Миссуми
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