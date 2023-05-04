Курс рубля вырос к доллару и евро до максимумов с начала апреля

Курсы доллара и евро на валютных торгах Московской биржи опустились ниже 78 и 86 рублей, до таких показателей в прошлый раз они снижались 3 апреля и 4 апреля соответственно, свидетельствуют данные площадки.

Согласно данным на 15:55 мск, курс американской валюты упал на 1,54% — до 77,98 рубля, европейская показала снижение на 2% — до 85,96 рубля. К 16:05 мск курс доллара ускорил падение на 1,73% — до 77,83 рубля, а евро на 2,07% — до 85,9 рубля.