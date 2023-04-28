ЦБ пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Банк России пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Такое решение принял 28 апреля совет директоров регулятора. Дальнейшие решения по ставке ЦБ будет принимать с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции, внутренних и внешних рисков и реакции на них финрынков.