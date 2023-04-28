КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 10:33

ЦБ пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Банк России пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Такое решение принял 28 апреля совет директоров регулятора. Дальнейшие решения по ставке ЦБ будет принимать с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции, внутренних и внешних рисков и реакции на них финрынков.

В регуляторе уточнили, что темпы прироста цен остаются умеренными, а инфляционные ожидания населения снизились. При этом экономическая активность растёт быстрее, чем прогнозировалось.

"Это отражает как увеличение внутреннего спроса, так и продолжающиеся процессы адаптации российской экономики. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски", — говорится в сообщении ЦБ.

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Напомним, 28 февраля 2022 года ЦБ резко повысил ключевую ставку с 9,5 до 20% после начала проведения специальной военной операции. В последующие месяцы решением регулятора ставка снижалась, в последний раз это произошло 16 сентября. Тогда был установлен показатель в размере 7,5% годовых, после чего он пока не менялся. Говоря о прогнозах на 2023 год, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ставку скорее повысят, чем понизят.

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LIFE / Александр Шалгин

Александра Вишнякова
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