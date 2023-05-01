В МВФ признали, что мир стал постепенно отказываться от доллара

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что в мире фиксируется постепенный отказ от доллара. Говоря о перспективах использования этой валюты, она заявила, что данный вопрос не вызывает озабоченности.

"Наблюдается постепенный отказ от доллара, но я не вижу какой-либо альтернативы ему. Во всяком случае, не в ближайшее время", — подчеркнула Георгиева в ходе дискуссии на площадке аналитического Института Милкена в Вашингтоне.