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1 мая, 16:55

В МВФ признали, что мир стал постепенно отказываться от доллара

Глава МВФ Георгиева: В мире фиксируется постепенный отказ от доллара

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что в мире фиксируется постепенный отказ от доллара. Говоря о перспективах использования этой валюты, она заявила, что данный вопрос не вызывает озабоченности.

"Наблюдается постепенный отказ от доллара, но я не вижу какой-либо альтернативы ему. Во всяком случае, не в ближайшее время", — подчеркнула Георгиева в ходе дискуссии на площадке аналитического Института Милкена в Вашингтоне.

Самый богатый банкир Азии назвал доллар "крупнейшим финансовым террористом"

Самый богатый банкир Азии назвал доллар "крупнейшим финансовым террористом"

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак анонсировал полный отказ от доллара и евро в расчётах за энергоресурсы. По его словам, КНР уже рассчитывается в юанях за газ и частично за нефть. Как отметил глава Минфина Антон Силуанов, Россия перешла на расчёты в нацвалютах, потому что американский доллар стал "опасен" для этих целей.

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Freepik / bearfotos

Никита Осипов
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