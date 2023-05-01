В МВФ признали, что мир стал постепенно отказываться от доллара
Глава МВФ Георгиева: В мире фиксируется постепенный отказ от доллара
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что в мире фиксируется постепенный отказ от доллара. Говоря о перспективах использования этой валюты, она заявила, что данный вопрос не вызывает озабоченности.
"Наблюдается постепенный отказ от доллара, но я не вижу какой-либо альтернативы ему. Во всяком случае, не в ближайшее время", — подчеркнула Георгиева в ходе дискуссии на площадке аналитического Института Милкена в Вашингтоне.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак анонсировал полный отказ от доллара и евро в расчётах за энергоресурсы. По его словам, КНР уже рассчитывается в юанях за газ и частично за нефть. Как отметил глава Минфина Антон Силуанов, Россия перешла на расчёты в нацвалютах, потому что американский доллар стал "опасен" для этих целей.