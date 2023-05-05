В центре Москвы до 10 мая не будет работать каршеринг
В ближайшие дни москвичи не смогут воспользоваться услугами каршеринга в центре города. Доступ к сервисам будет ограничен до 10 мая. Об этом сообщил столичный Дептранс.
Районы, в которых будет недоступна услуга каршеринга. Фото © Telegram / Дептранс. Оперативно
"В связи с проведением мероприятий в центральной части города до 10 мая будет ограничен доступ к сервисам краткосрочной аренды автомобилей. В центральной части города временно станет недоступна функция начала и завершения аренды", — говорится в телеграм-канале департамента.
Ранее Лайф также сообщал об ограничении движения для водителей в День Победы. Так, из-за проведения торжественных мероприятий будет перекрыт Волгоградский проспект и центр в пределах Садового кольца. Движение ограничат на Большой Никитской, 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Большой Бронной и т.д. При этом в праздничные дни автолюбителей порадуют бесплатной парковкой по всему городу. Указ мэра Москвы будет действовать 8 и 9 мая.
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