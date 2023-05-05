КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

5 мая, 07:39

В центре Москвы до 10 мая не будет работать каршеринг

В ближайшие дни москвичи не смогут воспользоваться услугами каршеринга в центре города. Доступ к сервисам будет ограничен до 10 мая. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Районы, в которых будет недоступна услуга каршеринга. Фото © Telegram / Дептранс. Оперативно

Районы, в которых будет недоступна услуга каршеринга. Фото © Telegram / Дептранс. Оперативно

"В связи с проведением мероприятий в центральной части города до 10 мая будет ограничен доступ к сервисам краткосрочной аренды автомобилей. В центральной части города временно станет недоступна функция начала и завершения аренды", — говорится в телеграм-канале департамента.

Ранее Лайф также сообщал об ограничении движения для водителей в День Победы. Так, из-за проведения торжественных мероприятий будет перекрыт Волгоградский проспект и центр в пределах Садового кольца. Движение ограничат на Большой Никитской, 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Большой Бронной и т.д. При этом в праздничные дни автолюбителей порадуют бесплатной парковкой по всему городу. Указ мэра Москвы будет действовать 8 и 9 мая.

Лайф узнал, какие предметы запретили проносить гостям главного Парада Победы 9 Мая

Лайф узнал, какие предметы запретили проносить гостям главного Парада Победы 9 Мая

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • дептранс
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров