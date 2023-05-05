В центре Москвы до 10 мая не будет работать каршеринг

В ближайшие дни москвичи не смогут воспользоваться услугами каршеринга в центре города. Доступ к сервисам будет ограничен до 10 мая. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Районы, в которых будет недоступна услуга каршеринга. Фото © Telegram / Дептранс. Оперативно

"В связи с проведением мероприятий в центральной части города до 10 мая будет ограничен доступ к сервисам краткосрочной аренды автомобилей. В центральной части города временно станет недоступна функция начала и завершения аренды", — говорится в телеграм-канале департамента.