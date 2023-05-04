Лайф узнал, какие предметы запретили проносить гостям главного Парада Победы 9 Мая
На Парад Победы в Москве запретили проносить воду, продукты питания и вейпы
В распоряжении редакции Лайфа появился список вещей, которые будут запрещены к проносу на Парад Победы на Красной площади в этом году. Так, помимо очевидного набора из оружия, наркотиков, алкоголя, взрывоопасных веществ и предметов с экстремистской символикой, в перечне появились совершенно безобидные вейпы, вода и любые продукты питания.
Проносить жидкость можно будет только при условии, что её объём не превышает 50 миллилитров. С продуктами суровее — изыматься на входе будут любые продовольственные товары, особенно в стеклянных и пластиковых тарах. Исключением в этом случае будут лишь антисептики.
Также не получится пронести 9 мая на Красную площадь профессиональное фото- и видеооборудование, беспилотники любого типа, включая даже самые маленькие любительские квадрокоптеры, средства индивидуальной мобильности, за исключением инвалидных колясок, флаги и баннеры.
Не пройдут на парад гости, желающие взять с собой любые предметы пиротехники и аэрозольные баллончики. При этом зажигалки не в счёт, их проносить можно. Проблемы могут появиться и у людей, в чьих сумках завалялись лекарства. Но не все, а лишь инъекционные и те, которые могут вызвать подозрения у сотрудников правоохранительных органов. На этот случай лучше всего прихватить с собой справку о назначении того или иного препарата.
Не смогут посмотреть на главный военный парад в этом году животные — они также попали в запретный список и пройти на Красную площадь ни при каких обстоятельствах не смогут. Поэтому, если вы оказались в списке гостей Парада, любимого питомца 9 мая стоит оставить дома.
Как писал Лайф, в планах проведения самого парада никаких изменений не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне недавнего удара беспилотников по Кремлю.
ТАСС / POOL / Сергей Гунеев