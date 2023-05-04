КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

4 мая, 12:07

Лайф узнал, какие предметы запретили проносить гостям главного Парада Победы 9 Мая

На Парад Победы в Москве запретили проносить воду, продукты питания и вейпы

В распоряжении редакции Лайфа появился список вещей, которые будут запрещены к проносу на Парад Победы на Красной площади в этом году. Так, помимо очевидного набора из оружия, наркотиков, алкоголя, взрывоопасных веществ и предметов с экстремистской символикой, в перечне появились совершенно безобидные вейпы, вода и любые продукты питания.

Проносить жидкость можно будет только при условии, что её объём не превышает 50 миллилитров. С продуктами суровее — изыматься на входе будут любые продовольственные товары, особенно в стеклянных и пластиковых тарах. Исключением в этом случае будут лишь антисептики.

Также не получится пронести 9 мая на Красную площадь профессиональное фото- и видеооборудование, беспилотники любого типа, включая даже самые маленькие любительские квадрокоптеры, средства индивидуальной мобильности, за исключением инвалидных колясок, флаги и баннеры.

Россияне рассказали, с чем у них ассоциируется День Победы

Россияне рассказали, с чем у них ассоциируется День Победы

Не пройдут на парад гости, желающие взять с собой любые предметы пиротехники и аэрозольные баллончики. При этом зажигалки не в счёт, их проносить можно. Проблемы могут появиться и у людей, в чьих сумках завалялись лекарства. Но не все, а лишь инъекционные и те, которые могут вызвать подозрения у сотрудников правоохранительных органов. На этот случай лучше всего прихватить с собой справку о назначении того или иного препарата.

Не смогут посмотреть на главный военный парад в этом году животные — они также попали в запретный список и пройти на Красную площадь ни при каких обстоятельствах не смогут. Поэтому, если вы оказались в списке гостей Парада, любимого питомца 9 мая стоит оставить дома.

Как писал Лайф, в планах проведения самого парада никаких изменений не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне недавнего удара беспилотников по Кремлю.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Сергей Гунеев

Максим Плетнёв
  • Новости
  • День Победы
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров