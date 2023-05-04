Лайф узнал, какие предметы запретили проносить гостям главного Парада Победы 9 Мая

В распоряжении редакции Лайфа появился список вещей, которые будут запрещены к проносу на Парад Победы на Красной площади в этом году. Так, помимо очевидного набора из оружия, наркотиков, алкоголя, взрывоопасных веществ и предметов с экстремистской символикой, в перечне появились совершенно безобидные вейпы, вода и любые продукты питания.

Проносить жидкость можно будет только при условии, что её объём не превышает 50 миллилитров. С продуктами суровее — изыматься на входе будут любые продовольственные товары, особенно в стеклянных и пластиковых тарах. Исключением в этом случае будут лишь антисептики.

Также не получится пронести 9 мая на Красную площадь профессиональное фото- и видеооборудование, беспилотники любого типа, включая даже самые маленькие любительские квадрокоптеры, средства индивидуальной мобильности, за исключением инвалидных колясок, флаги и баннеры.

Не пройдут на парад гости, желающие взять с собой любые предметы пиротехники и аэрозольные баллончики. При этом зажигалки не в счёт, их проносить можно. Проблемы могут появиться и у людей, в чьих сумках завалялись лекарства. Но не все, а лишь инъекционные и те, которые могут вызвать подозрения у сотрудников правоохранительных органов. На этот случай лучше всего прихватить с собой справку о назначении того или иного препарата.