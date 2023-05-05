Диверсанты подожгли релейный шкаф на ж/д в Петербурге
Неизвестные подожгли релейный шкаф на станции Кондакопшино на юге Петербурга
Неизвестные подожгли релейный шкаф на станции Кондакопшино на юге Санкт-Петербурга. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, сотрудники при осмотре обнаружили отогнутую дверь и следы копоти внутри. Полицейские нашли на месте бутылку с воспламеняющейся жидкостью и перчатки. Диверсантов разыскивают. На движение поездов инцидент не повлиял.
Ранее диверсанты пытались устроить поджог на ж/д путях в Краснодарском крае. Злоумышленники хотели поджечь релейный шкаф на перегоне Агроном – Динская, но у них ничего не получилось.
ТАСС / Ведомости / Сергей Портер