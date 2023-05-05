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5 мая, 07:45

Диверсанты подожгли релейный шкаф на ж/д в Петербурге

Неизвестные подожгли релейный шкаф на станции Кондакопшино на юге Петербурга

Неизвестные подожгли релейный шкаф на станции Кондакопшино на юге Санкт-Петербурга. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сотрудники при осмотре обнаружили отогнутую дверь и следы копоти внутри. Полицейские нашли на месте бутылку с воспламеняющейся жидкостью и перчатки. Диверсантов разыскивают. На движение поездов инцидент не повлиял.

На месте диверсии на ж/д нашли флаг РДК, атаковавшего брянские сёла в начале марта

На месте диверсии на ж/д нашли флаг РДК, атаковавшего брянские сёла в начале марта

Ранее диверсанты пытались устроить поджог на ж/д путях в Краснодарском крае. Злоумышленники хотели поджечь релейный шкаф на перегоне Агроном – Динская, но у них ничего не получилось.

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ТАСС / Ведомости / Сергей Портер

Никита Никонов
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