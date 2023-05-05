Диверсанты подожгли релейный шкаф на ж/д в Петербурге

Неизвестные подожгли релейный шкаф на станции Кондакопшино на юге Санкт-Петербурга. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сотрудники при осмотре обнаружили отогнутую дверь и следы копоти внутри. Полицейские нашли на месте бутылку с воспламеняющейся жидкостью и перчатки. Диверсантов разыскивают. На движение поездов инцидент не повлиял.