КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 08:04

Китай напомнил США о российском "поезде смерти", ракета с которого может уничтожить целую страну

Sohu: У РФ есть комплекс "Баргузин", способный бить по авианосцам и базам США

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Обложка © topwar.ru

Россия способна уничтожить небольшую страну одним залпом, сделав его с железнодорожного мобильного комплекса ракетного вооружения "Баргузин", который в США окрестили "поездом смерти". Об этом пишет китайское издание Sohu.

В публикации комплекс описывается как "сухопутный линкор, маневрирующий на бескрайних просторах России". Он может наносить удары по авианосцам, военным кораблям и любым наземным целям, в том числе по базам ВМС США в радиусе досягаемости до тысячи километров.

Автор статьи приходит к выводу, что Россия пока не использует всю свою мощь, а значит, для победы в украинском конфликте над НАТО и США она, по мнению журналиста, может в какой-то момент применить подобное вооружение, даже ядерное.

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Ранее сообщалось, что на серийное производство поставлены новые и перспективные образцы вооружения и техники, представленные главе Минобороны России Сергею Шойгу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Тульской области.

Татьяна Миссуми
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