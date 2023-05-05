Китай напомнил США о российском "поезде смерти", ракета с которого может уничтожить целую страну
Sohu: У РФ есть комплекс "Баргузин", способный бить по авианосцам и базам США
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Россия способна уничтожить небольшую страну одним залпом, сделав его с железнодорожного мобильного комплекса ракетного вооружения "Баргузин", который в США окрестили "поездом смерти". Об этом пишет китайское издание Sohu.
В публикации комплекс описывается как "сухопутный линкор, маневрирующий на бескрайних просторах России". Он может наносить удары по авианосцам, военным кораблям и любым наземным целям, в том числе по базам ВМС США в радиусе досягаемости до тысячи километров.
Автор статьи приходит к выводу, что Россия пока не использует всю свою мощь, а значит, для победы в украинском конфликте над НАТО и США она, по мнению журналиста, может в какой-то момент применить подобное вооружение, даже ядерное.
Ранее сообщалось, что на серийное производство поставлены новые и перспективные образцы вооружения и техники, представленные главе Минобороны России Сергею Шойгу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Тульской области.