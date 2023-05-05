Китай напомнил США о российском "поезде смерти", ракета с которого может уничтожить целую страну

Россия способна уничтожить небольшую страну одним залпом, сделав его с железнодорожного мобильного комплекса ракетного вооружения "Баргузин", который в США окрестили "поездом смерти". Об этом пишет китайское издание Sohu.

В публикации комплекс описывается как "сухопутный линкор, маневрирующий на бескрайних просторах России". Он может наносить удары по авианосцам, военным кораблям и любым наземным целям, в том числе по базам ВМС США в радиусе досягаемости до тысячи километров.

Автор статьи приходит к выводу, что Россия пока не использует всю свою мощь, а значит, для победы в украинском конфликте над НАТО и США она, по мнению журналиста, может в какой-то момент применить подобное вооружение, даже ядерное.