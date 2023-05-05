КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 08:06

Подавляющее большинство россиян заявили о доверии Путину

ФОМ: 80% россиян хорошо оценивают работу Путина

О доверии президенту РФ Владимиру Путину заявили 77% россиян. Также большинство населения (80%) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение".

Лишь 8% оказались несогласны с тем, что российский лидер хорошо выполняет свои обязанности перед народом. Ещё 11% респондентов затруднились с ответом. О недоверии к политику высказались 12%, а воздержались 11%.

В еженедельном опросе населения приняли участие 1,5 тысячи человек из 104 населённых пунктов в 53 регионах. Учитывалось мнение граждан старше 18 лет.

Песков назвал единение и консолидацию вокруг Путина главным настроением в России

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Хорошее мнение о нашем президенте высказывают не только россияне, но и иностранные граждане. Например, американцы. Ранее бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер назвал Владимира Путина одним из величайших людей этого столетия.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев

Николь Вербер
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