Подавляющее большинство россиян заявили о доверии Путину

О доверии президенту РФ Владимиру Путину заявили 77% россиян. Также большинство населения (80%) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение".

Лишь 8% оказались несогласны с тем, что российский лидер хорошо выполняет свои обязанности перед народом. Ещё 11% респондентов затруднились с ответом. О недоверии к политику высказались 12%, а воздержались 11%.

В еженедельном опросе населения приняли участие 1,5 тысячи человек из 104 населённых пунктов в 53 регионах. Учитывалось мнение граждан старше 18 лет.