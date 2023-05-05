Жара во Владивостоке побила рекорд 32-летней давности

Во Владивостоке установлен новый температурный рекорд — 4 мая столбики термометров поднялись до 25-28 градусов. Об этом сообщает Примгидромет.

"Во Владивостоке вчера было солнечно и по-летнему жарко, +25 °C, в пригороде до +28 °C. Исторический максимум температуры для этой даты, удерживающийся с 1991 года, оказался перекрытым на 4,7 °C", — говорится в телеграм-канале Примгидромета.

По данным метеорологов, вечером 5 мая в южных районах Приморья ожидаются небольшие дожди из-за циклона. Также синоптики дали прогноз на 9 мая. В День Победы через территорию края будет смещаться малоактивный атмосферный фронт, возможны небольшие осадки.