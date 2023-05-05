КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 07:57

В РФ утвердили Концепцию информационной безопасности детей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Концепцию информационной безопасности детей, она будет направлена на защиту юных россиян от информационных угроз и рисков в цифровой среде, действовать документ будет бессрочно.

"В интернете дети могут столкнуться с разными опасностями, например со злоумышленниками, которые под видом сверстников могут расспрашивать о личных данных ребёнка и его семье. Затем эта информация может использоваться для шантажа, угроз или манипуляций, а также для вовлечения детей в деструктивные организации", — говорится в сообщении правительства.

Утверждённый документ направлен на то, чтобы научить школьников безопасному поведению в интернете. В частности, в РФ планируется введение в школах уроков информационной безопасности и цифровой грамотности, проведение просветительских мероприятий для родителей, учителей, работников библиотек и других специалистов, которые связаны с воспитанием, обучением и организацией досуга детей.

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А накануне, 4 мая, во всём мире отметили ежегодный День борьбы с травлей. Эта дата подсвечивает важную проблему, особенно чувствительную для подрастающего поколения, которое окружает методично раздувающийся пузырь деструктивного контента в информационном пространстве. Лайф рассказывал, как в России борются с кибербуллингом.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
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