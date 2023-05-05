Зеленский взбесил пользователей Сети словами о плохих новостях для россиян

Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что россиянам нужно готовиться к "плохим новостям" из-за его международных поездок, вызвало волну возмущения в "Твиттере".

"Ему нужно заключить мирный договор!", "Зеленский хочет превратить в пепел и Европу", "Он показывает своё истинное лицо!" — отметили комментаторы.

Кроме того, пользователи высмеяли внешний облик Зеленского и предложили пожертвовать одежду для него, а также спрогнозировали, что скоро НАТО начнёт выступать против Киева, чтобы заставить его подписать соглашение с Москвой.

3 и 4 апреля Зеленский побывал с визитом в Финляндии и Нидерландах. Он посетил Международный уголовный суд (МУС) в Гааге и выступил с речью на мероприятии с министром иностранных дел страны Вопке Хукстрой.