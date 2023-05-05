КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 08:11

Зеленский взбесил пользователей Сети словами о плохих новостях для россиян

Пользователи Twitter раскритиковали слова Зеленского о плохих новостях для россиян

<p>Обложка © Getty Images / P van Katwijk</p>

Обложка © Getty Images / P van Katwijk

Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что россиянам нужно готовиться к "плохим новостям" из-за его международных поездок, вызвало волну возмущения в "Твиттере".

"Ему нужно заключить мирный договор!", "Зеленский хочет превратить в пепел и Европу", "Он показывает своё истинное лицо!" — отметили комментаторы.

Кроме того, пользователи высмеяли внешний облик Зеленского и предложили пожертвовать одежду для него, а также спрогнозировали, что скоро НАТО начнёт выступать против Киева, чтобы заставить его подписать соглашение с Москвой.

Провал контрнаступления резко изменит отношение Запада к Зеленскому, пишут СМИ

Провал контрнаступления резко изменит отношение Запада к Зеленскому, пишут СМИ

3 и 4 апреля Зеленский побывал с визитом в Финляндии и Нидерландах. Он посетил Международный уголовный суд (МУС) в Гааге и выступил с речью на мероприятии с министром иностранных дел страны Вопке Хукстрой.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "бредом наркомана о ядерной бомбе" заявления Зеленского в МУС. Так дипломат оценила заявление украинского президента о стремлении Киева "сделать эту войну последней в мире".

Никита Никонов
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