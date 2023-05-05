Лавров: Проблемы на Украине не решить "заморозкой" линии соприкосновения

Проблемы на Украине нельзя решить одной лишь "заморозкой" линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По его словам, Москва никогда не отказывалась от того, чтобы урегулировать проблемы, которые возникли из-за действий Вашингтона и его сателлитов "по накачиванию Украины оружием для противостояния России".

"Мы видим растущее понимание того, что эти проблемы нельзя согласовать, только упёршись в линию соприкосновения в Донбассе, как некоторые хотят "заморозить" эту линию и дальше начать думать, как быть в последующем. Все понимают геополитический характер происходящего", — указал глава дипведомства РФ.