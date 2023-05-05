Умерла последняя самка редчайшего вида священных черепах свайно

Тело священной черепахи обнаружили в озере Донгмо в Ханое активисты из группы по защите животных. В мире осталось только два её сородича, и оба самцы. Один живёт в озере Суанкхань во Вьетнаме, а второй — в Сучжоуском зоопарке в Китае.