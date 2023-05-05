Умерла последняя самка редчайшего вида священных черепах свайно
Во Вьетнаме умерла последняя самка редкого вида черепах Rafetus swinhoei
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Во Вьетнаме умерла последняя самка гигантской мягкотелой черепахи реки Янцзы, сообщает газета New York Post. Животное относилось к редчайшему виду рафетус свайно (Rafetus swinhoei).
Тело священной черепахи обнаружили в озере Донгмо в Ханое активисты из группы по защите животных. В мире осталось только два её сородича, и оба самцы. Один живёт в озере Суанкхань во Вьетнаме, а второй — в Сучжоуском зоопарке в Китае.
Директор программы по защите азиатских черепах Тим Маккормак назвал гибель последней представительницы вида свайно настоящим потрясением. По словам специалиста по охране природы Форреста Галанте, единственным способом спасти род от полного исчезновения может быть только клонирование.
Ранее Лайф сообщал, что в Таиланде умерла единственная большая панда Линь Хуэй. Она жила в тайском зоопарке с 2003 года, а в октябре 2023-го должна была вернуться в Китай.