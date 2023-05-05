Раскрыт страшный промах врачей, которые всё это время ошибались в причине смерти от ковида

Основной причиной смертей от ковида могла быть вторичная бактериальная инфекция, а вовсе не чрезмерная реакция иммунитета — цитокиновый шторм. Об этом сообщает The journal of Clinical Investigation.

Цитокиновый шторм — это неадекватный иммунный ответ организма, в основе которого лежит чрезмерное деление и активизация T-клеток. В итоге подверженный атаке орган воспаляется во много раз сильнее, после чего реакция перекидывается на весь организм. При этом вторичная бактериальная инфекция лёгких диагностировалась у большинства ковид-пациентов, что могло стать роковым, гласит исследование.

Учёные проанализировали данные 585 пациентов, у которых была пневмония, при этом 190 из них имели ковид. Специальная компьютерная система помогла изучить закономерности в течении болезни и определила, что смерть наступала от тяжёлой пневмонии. Эксперты уверены, что это поможет скорректировать методы лечения и уделить внимание профилактике лёгочных инфекций.