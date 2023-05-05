Клинтон заявил, что предвидел СВО ещё 12 лет назад после разговора с Путиным
Экс-президент США Клинтон заявил, что предвидел СВО на Украине ещё 12 лет назад
Бывший лидер США Билл Клинтон заявил, что ещё в 2011 году после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Давосе считал, что российская специальная военная операция на Украине лишь "вопрос времени".
"Владимир Путин сказал мне в 2011 году, за три года до того, как он взял Крым, что он не согласен с документом (Будапештский меморандум), который я заключил с Борисом Ельциным… Он сказал: "Я не согласен с этим и этого не поддерживаю, я им не связан", и с того дня я понимал, что это лишь вопрос времени", — приводит слова Клинтона Financial Times.
Он призвал Запад усилить поддержку Киева. Также Клинтон опасается, что ситуация на Украине может придать смелости КНР в вопросе Тайваня. В свою очередь супруга бывшего американского президента, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон полагает, что председатель Китая Си Цзиньпин якобы отложил планы по Тайваню из-за ситуации на Украине.
"Си это видел. И думаю, перед российским вторжением был большой шанс того, что он бы двинулся против Тайваня в течение двух-трёх лет. Думаю, что график был сдвинут", — сказала Хиллари Клинтон.
Ранее Билл Клинтон заявил о сожалении из-за того, что он уговорил Киев отказаться от ядерного оружия в 1994 году. Речь идёт о Будапештском меморандуме, подписанном лидерами Украины, России, Великобритании и США. В соответствии с договором Киев ликвидировал ядерный арсенал, унаследованный после распада СССР, в ответ на гарантии безопасности.
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