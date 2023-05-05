Франция вновь не позвала Россию на День Победы во Второй мировой войне

Франция второй год подряд не пригласила Россию ни на празднование окончания Второй мировой войны 8 мая, ни на другие государственные приёмы. Об этом заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков.

"Франция второй год подряд не приглашает Россию ни на празднование 8 мая, ни на другие государственные приёмы, проводимые во Франции, в том числе и на День взятия Бастилии", — цитирует главу дипмиссии РФ РИА "Новости".

Мешков добавил, что Париж продолжает придерживаться этой политической линии.