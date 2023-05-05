КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 10:38

Франция вновь не позвала Россию на День Победы во Второй мировой войне

Посол Мешков: Франция не пригласила РФ на празднование окончания Второй мировой

Франция второй год подряд не пригласила Россию ни на празднование окончания Второй мировой войны 8 мая, ни на другие государственные приёмы. Об этом заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков.

"Франция второй год подряд не приглашает Россию ни на празднование 8 мая, ни на другие государственные приёмы, проводимые во Франции, в том числе и на День взятия Бастилии", — цитирует главу дипмиссии РФ РИА "Новости".

Мешков добавил, что Париж продолжает придерживаться этой политической линии.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась заявлениям Франции о "контактах" с Россией на фоне "режима тишины". По словам дипломата, между странами по инициативе Парижа были свёрнуты "абсолютно все механизмы двустороннего политического сотрудничества".

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ТАСС / EPA / LUDOVIC MARIN / POOL

Никита Никонов
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