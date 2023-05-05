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5 мая, 10:28

ФСБ: В Ленинградской области усилят контроль за соблюдением пограничного режима

Правоохранительные органы усилят контроль за пограничным режимом в Ленинградской области в мае. Об этом со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ России по региону сообщает "Интерфакс".

В ведомстве такое решение объяснили проведением профилактических мероприятий, которые будут направлены на укрепление контроля за пограничным режимом. Так, изменения коснутся преимущественно жителей приграничных населённых пунктов. К ним ведомство обратилось с просьбой брать с собой документы, удостоверяющие личность, при выходе из дома и с пониманием относиться к возможному возникновению неудобств.

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Ранее также стало известно, что власти Ленинградской области из соображений безопасности запретили использование беспилотников в регионе.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Максим Плетнёв
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