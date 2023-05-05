ФСБ: В Ленинградской области усилят контроль за соблюдением пограничного режима
Правоохранительные органы усилят контроль за пограничным режимом в Ленинградской области в мае. Об этом со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ России по региону сообщает "Интерфакс".
В ведомстве такое решение объяснили проведением профилактических мероприятий, которые будут направлены на укрепление контроля за пограничным режимом. Так, изменения коснутся преимущественно жителей приграничных населённых пунктов. К ним ведомство обратилось с просьбой брать с собой документы, удостоверяющие личность, при выходе из дома и с пониманием относиться к возможному возникновению неудобств.
Ранее также стало известно, что власти Ленинградской области из соображений безопасности запретили использование беспилотников в регионе.
ТАСС / Юрий Смитюк