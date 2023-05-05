КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 10:28

Вучич предложил вернуть смертную казнь в Сербии вслед за Белоруссией

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в пятницу в своём обращении к нации, что предложил правительству страны вернуть смертную казнь. По его словам, инициативу в кабмине восприняли достаточно тревожно.

"Я предложил премьер-министру [Ане Брнабич] вернуть смертную казнь, но она и правительство против, так как тогда мы с Белоруссией единственные в Европе имели бы смертную казнь. Вероятно, мы не можем [это сделать] из-за ряда "очень умных" конвенций", — объяснил Вучич.

В Сербии хотят привлекать к уголовной ответственности с 12 лет после бойни в школе

В Сербии хотят привлекать к уголовной ответственности с 12 лет после бойни в школе

Месяцем ранее на вопрос о снятии моратория на смертную казнь в России ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Getty Image / Wolfgang Kumm

Ирина Фальке
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