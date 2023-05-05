Вучич предложил вернуть смертную казнь в Сербии вслед за Белоруссией

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в пятницу в своём обращении к нации, что предложил правительству страны вернуть смертную казнь. По его словам, инициативу в кабмине восприняли достаточно тревожно.

"Я предложил премьер-министру [Ане Брнабич] вернуть смертную казнь, но она и правительство против, так как тогда мы с Белоруссией единственные в Европе имели бы смертную казнь. Вероятно, мы не можем [это сделать] из-за ряда "очень умных" конвенций", — объяснил Вучич.