В боях за Артёмовск погиб сценарист "Битвы за Севастополь" Леонид Корин

В боях за Артёмовск в ДНР погиб сценарист фильмов "Лёд" и "Битва за Севастополь" Леонид Корин, он воевал в составе ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил его друг Павел Дрозов. Дата прощания и похорон пока не определена.

"Российский сценарист Корин погиб во время штурма Бахмута. В ЧВК "Вагнер" ушёл добровольцем. Работал над сценариями к фильмам "Лёд" и "Битва за Севастополь", — написал он.

Помимо вышеназванных картин, погибший работал над сериалами "Последний мент" и "Литейный", а также не раз получал за свою творческую деятельность награды.