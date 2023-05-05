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5 мая, 12:30

В России могут создать государственный орган для контроля за товарами для детей

В России может появиться госорган, отвечающий за контроль товаров для детей. Это поможет воспитывать подрастающее поколение в гармонии с традиционными российскими ценностями и культурными ориентирами. С такой инициативой обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову председатель Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров, сообщает RT.

Ветров отметил, что сейчас в детских магазинах представлено огромное количество различных игрушек, в том числе заграничного производства. Это говорит о хорошем спросе и желании родителей обеспечить детей всем необходимым.

При этом среди классических детских товаров на прилавках можно найти и "позиции, вызывающие беспокойство за возможное влияние, которые они могут оказать на детскую психику". К ним относятся товары с пропагандой нетрадиционных ценностей, игрушки в виде солдат и военной техники Третьего рейха и прочее.

"Прошу вас рассмотреть возможность внедрения <...> государственного органа по морально-нравственному и психологическому контролю, целью которого будет оздоровление отрасли и воспитание подрастающего поколения в гармонии с традиционными российскими ценностями и культурными ориентирами", — отмечает в своём обращении глава ассоциации.

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Ранее российские родители пожаловались на детскую игру-симулятор наркобарона и требуют её запретить. Данным вопросом занялась глава Ассоциации родительских комитетов Ольга Леткова.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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